Mikel Arteta e o Arsenal garantiram a passagem aos «quartos» da Liga dos Campeões, após vencerem o Leverkusen por 2-0 no jogo da segunda mão, e o técnico espanhol não tem dúvidas... vai ser uma tarefa «muito difícil» frente ao Sporting na próxima fase da competição.

Em declarações à TNT Sports, Arteta recordou a goleada por 5-0 no jogo da última época em Alvalade e assegurou que tudo vai ser diferente nos dois jogos entre as equipas, nesta fase da prova.

«Vai ser completamente diferente (do jogo da época passada). Assisti à primeira parte e são uma equipa de topo. Vai ser muito difícil. Vamos aproveitar esta noite para nos prepararmos, já que temos uma final para jogar no domingo, frente ao Man. City», referiu.