Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Sporting (1-0), na primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões:

Análise ao triunfo sobre o Sporting

«Estou muito feliz com a vitória, foi uma grande noite, num grande momento da época, especialmente de onde vínhamos. Tínhamos algo a provar. Jogámos contra um adversário muito difícil, com 17 vitórias seguidas aqui. Tivemos momentos de domínio, outros sem criar grande perigo, mas jogámos da forma que pretendíamos. Eles são muito perigosos se lhes dermos espaço para jogar, criam muitos problemas e esta é a história da época, fizemos a diferença no momento crucial.»

Gyökeres agradeceu aos adeptos após o jogo...

«Não sabia disso, mas sabia como ele se sentia, pela forma como saiu do clube. Quando um grande jogador deixa um grande clube há sempre uma marca que fica. Há que destacar tudo o que o Viktor significava para os adeptos e vice-versa.»

Resposta do Arsenal ao mau momento na época

«Quando atravessamos um período difícil, em vez de falar, é importante observar. Perceber o que dizem de ti e vais perceber as pessoas que estão à tua volta. Quem trabalha no clube só pode perguntar o que tem de fazer para ajudar, as coisas boas vão acontecer no fim, porque merecemos.»

Kai Havertz decisivo na vitória do Arsenal

«A minha decisão de deixar certos jogadores no banco não é fácil. Só que eles gostam tanto uns dos outros que quando jogam com essa atitude acontecem coisas como estas (golo de Havertz). Eles sabem que são todos necessários nos momentos cruciais. O Havertz estava pronto para jogar e percebi que não ficou feliz por começar no banco.»