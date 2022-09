Arthur Gomes, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória frente ao Tottenham por 2-0 no Estádio do Alvalade:

«Noite inesquecível, estou muito feliz. Foi a minha estreia no Sporting. A maneira que todos me receberam aqui foi diferente. Estou muito feliz, quero agradecer ao treinador que acreditou em mim. Graças a deus que fiz a minha estreia com um golo mas o mais importante foi a vitória»

«Não vou dormir esta noite, vou estar a ver o golo. Sempre tive o sonho de jogar na Liga dos Campeões»

«Noite inesquecível, um sonho. Vou tentar dormir mas vai ser difícil»