Luis Díaz arrisca regressar à Liga dos Campeões apenas a 28 de janeiro, aquando da última jornada da fase liga, uma vez que foi suspenso por três jogos. Em causa a expulsão em Paris, após entrada dura e que lesionou o lateral Hakimi. O internacional marroquino não voltou a jogar desde esse encontro, a 4 de novembro.

Ainda que o Bayern Munique aguardasse que a UEFA suspendesse Díaz por uma partida, o organismo que tutela o futebol europeu optou por uma sanção mais severa. Assim, os bávaros vão procurar recorrer da decisão.

Caso este castigo prevaleça, então o avançado vai falhar a visita ao Arsenal (26 de novembro) e as receções a Sporting e St. Gilloise, a 9 de dezembro e 21 de janeiro, respetivamente. Na última jornada, o Bayern visita o PSV.

Ao cabo de quatro vitórias em quatro rondas, os alemães lideram a fase liga com 12 pontos, em igualdade com Arsenal e Inter Milão. Por sua vez, o Sporting é 13.º, com sete pontos, empatado com Barcelona, Chelsea, Dortmund, Qarabag e Atalanta.

No calendário europeu dos leões segue-se a receção ao Club Brugge (22.º), na quarta-feira (20h).