Atenção, Sporting: Marselha perde Facundo Medina para a visita a Alvalade
Central argentino lesionou-se frente ao Ajax e vai parar por dois meses
Facundo Medina, central argentino do Marselha, lesionou-se no decorrer da goleada dos franceses ao Ajax e vai falhar a deslocação a Alvalade para defrontar o Sporting na terceira jornada da Liga dos Campeões.
O defesa de 26 anos foi titular na terça-feira frente ao Ajax, mas teve de ser substituído ainda na primeira parte, aos 36 minutos, devido a lesão.
Realizados os primeiros exames médicos, o clube do Vélodrome confirmou uma entorse no tornozelo direito que vai afastar o central dos relvados por um período de, pelo menos, dois meses, o que o afasta, desde já, do jogo com o Sporting.
Os leões defrontam o Nápoles, esta quarta-feira, e, na próxima ronda, recebem o Marselha, num jogo que está marcado para 22 de outubro.
