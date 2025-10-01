Facundo Medina, central argentino do Marselha, lesionou-se no decorrer da goleada dos franceses ao Ajax e vai falhar a deslocação a Alvalade para defrontar o Sporting na terceira jornada da Liga dos Campeões.

O defesa de 26 anos foi titular na terça-feira frente ao Ajax, mas teve de ser substituído ainda na primeira parte, aos 36 minutos, devido a lesão.

Realizados os primeiros exames médicos, o clube do Vélodrome confirmou uma entorse no tornozelo direito que vai afastar o central dos relvados por um período de, pelo menos, dois meses, o que o afasta, desde já, do jogo com o Sporting.

Os leões defrontam o Nápoles, esta quarta-feira, e, na próxima ronda, recebem o Marselha, num jogo que está marcado para 22 de outubro.

