Rui Borges, treinador do Sporting, fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão da estreia da Champions frente ao Kairat Almaty, desta quinta-feira às 20h. O técnico dos leões mantém a ideia do «sonho» que é disputar a prova milionária e acredita que apesar de ser a estreia dos cazaques na competição, não espera um jogo mais fácil.

Estreia na Champions numa fase diferente da época passada

«Fases diferentes da época passada para esta época. Eu disse o ano passado que era um sonho para nós, equipa técnica, e continua a ser. Queremos desfrutar da melhor competição do mundo de clubes, digamos, para mim. Por isso, coisas diferentes, época passada, fase diferente, tivemos de gerir muitos jogadores, optámos, de forma geral, para olhar a 100 por cento para aquilo que era o campeonato. Esta época começa numa nova fase, desfrutá-la ao máximo. Os jogadores, como eu disse, vão estar super motivados, seja o jogo que for, querem desfrutar da competição, sabem aquilo que é jogar Champions League, é uma grande montra para eles, é uma grande montra para todos. É uma montra onde podemos e devemos querer também, cada vez mais, acentuar o estatuto de Sporting como ‘equipa Champions’, que é importante para aquilo que é a grandeza do clube, e aquilo que tem sido capaz, ao longo dos últimos anos, principalmente, conquistar e estar presente nela. Por isso, dentro disso, é desfrutá-la ao máximo, olhar um jogo cada vez, que é isso que vamos fazer, e tentar ganhá-lo. Será sempre o objetivo, e nunca fugirá disso».

Atenção às surpresas frente a um adversário com mérito

«Independentemente de ser a estreia do adversário na Champions, está cá com todo o mérito. E se olharmos para aquilo, principalmente foi o último jogo que tiveram de fazer, o adversário que tiveram de ultrapassar para entrar na fase de liga. Foi um adversário que nós tivemos a oportunidade de defrontar na pré-época e tivemos grandes dificuldades. Foi o Celtic, por isso. Um Celtic que não foi capaz de fazer golo ao Kairat em dois jogos. Onde o Kairat teve menos posse de bola, mas mais oportunidades que o adversário. Um adversário que é líder do seu campeonato, já tem 33 jogos nas pernas, penso eu, onde é defesa menos batida. Por isso, demonstra bem aquilo que serão as dificuldades que vamos ultrapassar amanhã em nossa casa. E, acima de tudo, espero e acredito muito por aquilo que foi nestes dias demonstrado pelos meus jogadores, que estão cientes destas dificuldades, independentemente do nome do adversário».