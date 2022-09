O Sporting volta a Alemanha, um país do qual não guarda boas memórias: registou 12 derrotas e um empate. Será que o registo histórico dos leões contra adversários germânicos influencia os jogadores? Amorim defendeu que não e explicou o motivo.



«Cada vez mais os jogadores não ligam a históricos e não assistem a jogos, jogam muito mais PlayStation. Cada vez tem menos impacto nos jogos entre as equipas. Não vamos mudar a nossa forma de jogar como é óbvio. Ao fazê-lo, já entraríamos um pouco a perder e retirava confiança aos jogadores. Vamos jogar da mesma forma, mas o plano pode ser diferente. Queremos ter bola e dominar, mas podemos defender um pouco mais alto ou mais baixo», frisou, em conferência de imprensa.



De seguida, o treinador do Sporting elogiou o homólogo do Eintracht Frankfurt.



«Conhecemos o treinador [ndr: Oliver Glasner], é um excelente treinador e que fez um bom trabalho no Wolfsburgo. Relembrámos isso e observámos os últimos jogos. Eles tiveram lesões nos centrais, mudaram [para 4x2x3x1] e a mudança correu bem. Acho que vai continuar assim. Estamos habituados a jogar contra equipas que jogam nesses sistemas. Não vamos mudar e tentar levar o jogo para nós e não para eles. Muitas vezes os jogos são decididos assim», disse.



O Eintracht Frankfurt-Sporting está agendado para as 17h45, desta quarta-feira e é referente ao grupo D da Liga dos Campeões.