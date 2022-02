Na véspera do jogo em Alvalade diante do Sporting, João Cancelo sublinhou que o Manchester City não tem obrigação de conquistar a Liga dos Campeões.



«Somos uma equipa muito forte. Com os jogadores que temos, é normal existir pressão para o City ganhar ou chegar à final. Mas esta é uma competição muito difícil, jogamos contra as melhores equipas da Europa. Aceitamos a pressão, mas ganhar não é uma obrigação», começou por dizer, em conferência de imprensa que decorreu via Zoom.



«É como disse. Não é uma obrigação. Corremos atrás da competição todos os anos. É uma prova na qual entram as melhores equipas da Europa. Temos qualidade para ganhar e todos os anos tentamos fazê-lo», acrescentou.



O internacional português admitiu que quem está fora dos «citizens» entenda que existe a obrigação de ganhar a prova, mas seguiu a linha de raciocínio que havia apresentado anteriormente.

«Quem está de fora, talvez [ache que existe obrigação de ganhar]. Temos de ir jogo a jogo. Defrontamos as melhores equipas da Europa e os melhores jogadores do Mundo. Ganhar a Liga dos Campeões não tem de ser uma obrigação. Temos capacidade para o fazer, mas não temos obrigação de o fazer. Somos jogadores de grande nível e é bom sinal termos essa pressão. As pessoas reconhecem-nos capacidade para ganhar a Liga dos Campeões», concluiu.



O Manchester City joga esta terça-feira, em Alvalade, às 20h00, numa partida a contar para a primeira mão dos oitavos de final a Liga dos Campeões.