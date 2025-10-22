Geny Catamo, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting frente ao Marselha, por 2-1:

Vitória difícil mas saborosa

«Sim, o jogo foi difícil para todos. Na primeira parte entrámos bem e sofremos uma transição que deu no golo do Marselha. No intervalo, no balneário, tivemos de ajustar alguns detalhes. Claro que o jogo na segunda parte já foi diferente, por causa do vermelho. Mas também preparámo-nos como deve ser nas transições, que eles poderiam ferir-nos. Mas estivemos prontos para isso e conseguimos dar a volta ao jogo. E isso é o que importa. A vitória, nós conseguimos levar os três pontos cá em casa e agora é só preparar o próximo jogo».

Resultado que dá a volta à «má fase»

«Os momentos no futebol, são normais. Mas nós continuamos a trabalhar em busca do nosso objetivo, que é jogo a jogo. Tentar ganhar todos os jogos e por isso estamos aqui todos os dias a trabalhar. Para podermos ver as contas no final».

Ambição europeia do Sporting

«É jogo a jogo. Conseguimos esta vitória. Assim, já é focar no próximo jogo, preparar, porque não vale a pena pensar nos próximos dois, três jogos. Agora é mesmo concentrar no próximo jogo, que é o mais importante. Que todos nós estejamos bem para enfrentarmos o próximo aniversário».