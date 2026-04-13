François Letexier é o árbitro do Arsenal-Sporting, jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, confirmou a UEFA, na manhã desta segunda-feira.

Letexier, de 36 anos, volta a dirigir um jogo de uma equipa portuguesa esta época, depois do Benfica-Real Madrid. Esse duelo, a 17 de fevereiro, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, foi ganho pelos espanhóis por 1-0, com um golo de Vinicius Júnior, no duelo marcado também pelo caso de alegado racismo com Gianluca Prestianni, numa noite em que Letexier também expulsou o treinador José Mourinho.

De recordar que, após o jogo, Mourinho deixou reparos a Letexier. «Nada a explicar. É muito óbvio. Eu tenho 1400 jogos de futebol e 200 e tal de Europa e é simples. Ele tinha um papelinho que dizia: Huijsen, Carreras e Tchouaméni, se virem amarelo, não podem jogar. E alguém lhe disse que estes não podem levar amarelo. O Carreras, com uma simulação, não leva amarelo. O Tchouaméni, com dez faltas, não leva amarelo. Depois, com a sua arrogância, expulsou-me. Não há crise.»

Letexier vai ser auxiliado por Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. No papel de quarto árbitro vai estar a também francesa Stéphanie Frappart. No vídeo-árbitro estará o alemão Bastian Dankert, assistido pelo belga Bram Van Driessche.

O Arsenal-Sporting está marcado para as 20 horas de quarta-feira. Os ingleses têm vantagem de 1-0 na eliminatória, fruto da vitória em Alvalade, na passada terça-feira, dia 7, com um golo de Kai Havertz.

Esta manhã também ficou a saber-se que o árbitro do outro jogo de quarta-feira, o Bayern Munique-Real Madrid é o esloveno Slavko Vincic. Os alemães venceram por 2-1 em Espanha, na primeira mão.