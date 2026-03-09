A UEFA anunciou esta segunda-feira que o árbitro Ivan Kruzliak foi o escolhido para o encontro entre o Sporting e o Bodo/Glimt, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O eslovaco de 41 anos vai ser auxiliado pelos conterrâneos Branislav Hancko e Jan Pozor, quando o alemão Bastian Dankert estará no VAR.

Esta é a quarta vez que Kruzliak vai apitar um jogo do Sporting, depois da derrota frente ao PSV na Liga Europa em 2019/20 por 3-2, a goleada dos leões frente ao Midtjyland por 4-0 nos 16 avos de final da mesma competição em 2022/23 e ainda o empate diante do Young Boys (1-1) em 2023/24 para a segunda competição da UEFA.

De recordar, o Sporting joga esta quarta-feira frente ao Bodo/Glimt, uma partida com início às 20h que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfuebol.