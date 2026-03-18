Champions: as datas e horas dos jogos do Sporting frente ao Arsenal
Leões recebem os «gunners» dia 7 de abril e vão a Londres a 15 do mesmo mês
Leões recebem os «gunners» dia 7 de abril e vão a Londres a 15 do mesmo mês
Após terminados os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou esta quarta-feira as datas e horários dos jogos para os «quartos».
Na primeira mão, o Sporting vai receber o Arsenal a 7 de abril, já a viagem às «terras de Sua Majestade» está marcada para o dia 15 de abril, com ambos os jogos a terem início marcado para as 20h.
De recordar, a equipa de Rui Borges operou uma reviravolta histórica frente ao Bodo/Glimt, e carimbou a passagem aos quartos de final da maior prova de clubes da Europa pela segunda vez na história.
Confira aqui todos os jogos dos quartos de final da Champions:
Primeira mão
7 de abril
Sporting-Arsenal, 20h
Real Madrid-Bayern Munique, 20h
8 de abril
At. Madrid-Barcelona, 20h
Liverpool-PSG, 20h
Segunda mão
14 de abril
At. Madrid-Barcelona, 20h
Liverpool-PSG, 20h
15 de abril
Arsenal-Sporting, 20h
Bayern Munique-Real Madrid, 20h