Após terminados os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou esta quarta-feira as datas e horários dos jogos para os «quartos».

Na primeira mão, o Sporting vai receber o Arsenal a 7 de abril, já a viagem às «terras de Sua Majestade» está marcada para o dia 15 de abril, com ambos os jogos a terem início marcado para as 20h.

De recordar, a equipa de Rui Borges operou uma reviravolta histórica frente ao Bodo/Glimt, e carimbou a passagem aos quartos de final da maior prova de clubes da Europa pela segunda vez na história.

Confira aqui todos os jogos dos quartos de final da Champions:

Primeira mão

7 de abril

Sporting-Arsenal, 20h

Real Madrid-Bayern Munique, 20h

8 de abril

At. Madrid-Barcelona, 20h

Liverpool-PSG, 20h

Segunda mão

14 de abril

At. Madrid-Barcelona, 20h

Liverpool-PSG, 20h

15 de abril

Arsenal-Sporting, 20h

Bayern Munique-Real Madrid, 20h