O Besiktas vai defrontar o Sporting, esta quarta-feira, sem quatro dos habituais titulares. Pjanic, Rosier, Batshuayi e Vida não fazem parte da comitiva turca que seguiu viagem para Lisboa devido a problemas físicas.



O internacional croata é o mais recente indisponível nas Águias Negras depois de não ter recuperado de uma pancada sofrida no duelo com o Hatayspor, aumentado as dores de cabeça ao técnico Sergen Yalcin para a visita a Alvalade.



O Sporting-Bestikas joga-se esta quarta-feira, às 20h00, e é referente à quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.



Os convocados do Besiktas:



Guarda-redes: Destanoğlu e Gunok;



Defesas: Ridvan Yilmaz, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Welinton, Serdar Saatçi e Umut Meraş;



Médios: Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Ozyakup, Mehmet Topal, Necip Uysal e Fabrice Nsakala;



Avançados: Larin, Ghezzal, Tore, Kenan Karaman e Alex Teixeira;