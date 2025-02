Rui Borges prometeu algumas mudanças no jogo desta quarta-feira entre o Sporting e o Borussia Dortmund. Na antevisão ao jogo, o treinador dos leões admitiu algumas mexidas tendo em conta os problemas físicos do plantel e o resultado pesado da primeira mão do play off de acesso aos oitavos (derrota por 3-0).

A gestão começou logo em Lisboa - Francisco Trincão e Viktor Gyokeres não viajaram com a equipa e podem já ter terminado a participação na Liga dos Campeões, caso o Sporting seja mesmo eliminado.

Por outro lado, Biel deve fazer a estreia a titular pelo Sporting logo num grande palco como o Westfallonstadion, atrás de Conrad Harder. Simões, que tem apresentado algumas queixas físicas durante os jogos, pode ser suplantado por Debast no meio-campo. Fica ainda a dúvida sobre a titularidade do muito utilizado Geovany Quenda.

Já o Borussia Dortmund deve apresentar um onze inicial formado por Kobel, Yan Couto, Schlotterbeck, Emre Can, Svensson, Gross, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Gittens e Guirassy. A principal dúvida é a ala direita da defesa.

Sporting defronta o Borussia Dortmund pelas 20 horas desta quarta-feira, na Alemanha. Confira acima a GALERIA com o onze provável dos leões.