O Sporting foi apresentado pelo Bodø/Glimt no site oficial do clube norueguês como adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a nota de apresentação trouxe um detalhe curioso: os leões surgem descritos como tendo conquistado «25 campeonatos nacionais».

O número coincide com a contagem que o próprio Sporting utiliza, mas que não é reconhecida oficialmente pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que reconhece oficialmente menos quatro campeonatos ao clube de Alvalade. A divergência resulta da interpretação dos títulos conquistados no antigo Campeonato de Portugal, disputado entre 1921 e 1938.

Para a FPF, essa prova é considerada a antecessora da Taça de Portugal e não da liga nacional, cuja origem está na Primeira Liga, criada em 1934 e iniciada em formato definitivo em 1938.

No próprio texto no site do clube norueguês, os responsáveis do Bodo/Glimt mostram alguma estranheza perante a questão.

«O leitor atento certamente notou que algo não bate certo. Como o Sporting poderia ter vencido o seu primeiro campeonato em 1923, se só jogou a Primeira Liga em 1935?», lê-se no artigo, que admite ter recorrido a «pesquisas superficiais na Internet» para tentar explicar a situação.

«Até 1935 não se jogava um campeonato, mas sim uma espécie de taça da liga em Portugal. A certa altura, os dois torneios sobrepuseram-se. Em 1923, o Sporting venceu a final desta taça da liga. Achamos nós», acrescentam.

A publicação conclui com ironia, e encerra o comentário sobre o assunto com a frase: «Boa pergunta. Explicação (um pouco insatisfatória) encerrada».

De recordar, o Sporting defronta esta quarta-feira o Bodo/Glimt a partir das 20h, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.