Horas depois de ter sido conhecido o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou as datas oficiais para os encontros.

O Sporting sabe assim que a primeira mão do jogo frente ao Bodo/Glimt, a ser disputada na Noruega, terá lugar no dia 11 de março, às 20h.

Já o segundo jogo entre as duas equipas será no Estádio José Alvalade, no dia 17 de março, pelas 17h45.

De recordar, o Sporting apurou-se diretamente para esta fase da prova milionária, enquanto o Bodo/Glimt eliminou o Inter Milão (5-2 agg.).

Confira aqui o calendário completo dos oitavos de final:

Primeira mão

10 de março

Galatasaray-Liverpool, 17h45



Atalanta-Bayern Munique, 20h



At. Madrid-Tottenham, 20h



Newcastle-Barcelona, 20h

11 de março

Bayer Leverkusen-Arsenal, 17h45



Bodo/Glimt- Sporting , 20h



PSG-Chelsea, 20h



Real Madrid-Manchester City, 20h

Segunda mão

17 de março

Sporting -Bodo/Glimt, 17h45



Arsenal-Leverkusen, 20h



Chelsea-PSG, 20h



Manchester City-Real Madrid, 20h

18 de março