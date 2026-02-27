Liga Campeões
Há 58 min
Champions: UEFA divulga datas e horas dos jogos dos oitavos de final
Sporting joga com o Bodo/Glimt a 11 e 17 de março
GP
Sporting joga com o Bodo/Glimt a 11 e 17 de março
GP
Horas depois de ter sido conhecido o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou as datas oficiais para os encontros.
O Sporting sabe assim que a primeira mão do jogo frente ao Bodo/Glimt, a ser disputada na Noruega, terá lugar no dia 11 de março, às 20h.
Já o segundo jogo entre as duas equipas será no Estádio José Alvalade, no dia 17 de março, pelas 17h45.
De recordar, o Sporting apurou-se diretamente para esta fase da prova milionária, enquanto o Bodo/Glimt eliminou o Inter Milão (5-2 agg.).
Confira aqui o calendário completo dos oitavos de final:
Primeira mão
10 de março
- Galatasaray-Liverpool, 17h45
- Atalanta-Bayern Munique, 20h
- At. Madrid-Tottenham, 20h
- Newcastle-Barcelona, 20h
11 de março
- Bayer Leverkusen-Arsenal, 17h45
- Bodo/Glimt-Sporting, 20h
- PSG-Chelsea, 20h
- Real Madrid-Manchester City, 20h
Segunda mão
17 de março
- Sporting-Bodo/Glimt, 17h45
- Arsenal-Leverkusen, 20h
- Chelsea-PSG, 20h
- Manchester City-Real Madrid, 20h
18 de março
- Barcelona-Newcastle, 17h45
- Bayern Munique-Atalanta, 20h
- Liverpool-Galatasaray, 20h
- Tottenham-At. Madrid, 20h
RELACIONADOS
Champions: Sporting defronta nos «oitavos» os noruegueses do Bodo/Glimt
Federação norueguesa antecipa jogos do Bodo/Glimt para dar descanso à equipa
Diretor-desportivo do Bodo/Glimt: «Sporting? Vai ser muito divertido»
Palmeiro: «Todos os que jogaram fora com o Bodo tiveram dificuldades»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS