Horas depois de ter sido conhecido o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a UEFA divulgou as datas oficiais para os encontros.

O Sporting sabe assim que a primeira mão do jogo frente ao Bodo/Glimt, a ser disputada na Noruega, terá lugar no dia 11 de março, às 20h.

Já o segundo jogo entre as duas equipas será no Estádio José Alvalade, no dia 17 de março, pelas 17h45.

De recordar, o Sporting apurou-se diretamente para esta fase da prova milionária, enquanto o Bodo/Glimt eliminou o Inter Milão (5-2 agg.).

Confira aqui o calendário completo dos oitavos de final:

Primeira mão

10 de março

  • Galatasaray-Liverpool, 17h45
     
  • Atalanta-Bayern Munique, 20h
     
  • At. Madrid-Tottenham, 20h
     
  • Newcastle-Barcelona, 20h

11 de março

  • Bayer Leverkusen-Arsenal, 17h45
     
  • Bodo/Glimt-Sporting, 20h
     
  • PSG-Chelsea, 20h
     
  • Real Madrid-Manchester City, 20h

Segunda mão

17 de março

  • Sporting-Bodo/Glimt, 17h45
     
  • Arsenal-Leverkusen, 20h
     
  • Chelsea-PSG, 20h
     
  • Manchester City-Real Madrid, 20h

18 de março

  • Barcelona-Newcastle, 17h45
     
  • Bayern Munique-Atalanta, 20h
     
  • Liverpool-Galatasaray, 20h
     
  • Tottenham-At. Madrid, 20h
