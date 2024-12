Di María e João Simões destacaram-se na 6.ª jornada da Liga dos Campeões. De acordo com os dados publicados pela UEFA, o avançado do Benfica acumulou 10 dribles bem-sucedidos, sendo apenas superado por Barcola (PSG, 14) e Lamine Yamal (Barcelona, 11).

Em todo o caso, o astro argentino foi o jogador com mais passes para a zona de penálti. Na receção ao Bolonha, o avançado registou 12 passes.

Quanto a João Simões, o médio do Sporting fez a estreia a titular pela equipa principal na visita ao Club Brugge. O jovem de 17 anos percorreu 14 quilómetros, o máximo nesta jornada.

