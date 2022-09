O Sporting desloca-se ao reduto do Eintracht Frankfurt na tarde desta quarta-feira, no Estádio Deutsche Bank Park, em jogo da primeira jornada do grupo da Liga dos Campeões.

Depois do regresso às vitórias, na sexta-feira diante o Estoril, os verdes e brancos voltam à competição milionária, depois de no ano passado terem chegado aos oitavos-de-final, tendo sido eliminados pelo Manchester City.

Os leões ocupam atualmente o 8.º posto da Liga, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Já a equipa comandada por Oliver Glasner, tem oito pontos em cinco jornadas disputadas no campeonato alemão, ocupando o décimo lugar da tabela classificativa.

Paulinho é a única novidade em relação à última convocatória. Daniel Bragança e Jovane Cabral, por lesão, são ausências no Sporting. Quanto ao onze inicial provável, que pode ver na galeria associada, Amorim não deverá fugir das escolhas apresentadas ante o Estoril.

Siga o Eintracht Frankfurt-Sporting, ao minuto, no Maisfutebol.