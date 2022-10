O Sporting visita o Marselha nesta terça-feira à tarde (17h45), na terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

A equipa de Ruben Amorim venceu os dois primeiros jogos desta fase de grupos, marcou cinco golos e ainda não consentiu um, liderando o Grupo D com seis pontos.

Os leões de Ruben amorim começaram por bater o Eintracht, em Frankfurt, por 3-0, depois venceram o Tottenham, em Alvalade, por 2-0.

Em sentido contrário, o Marselha ainda não somou pontos, nem marcou um golo nesta fase de grupos. A equipa francesa começou por perder com o Tottenham, em Londres, por 2-0, e depois caiu, em casa, diante do Eintracht (0-1).

Para o jogo desta tarde, Ruben Amorim vai voltar a ter de «remendar» a defesa, uma vez que o capitão Sebástian Coates e o lateral Pedro Porro continuam indisponíveis. As opções deverão passar por St. Juste na defesa e Ricardo Esgaio, que já foi titular frente ao Gil Vicente, na ala.

Na frente de ataque, Edwards deverá voltar ao «carrocel» com Trincão e Pedro Gonçalves, deixando Paulinho como alternativa no banco.

O Marselha, por seu lado, tem apenas Kolasinac em dúvida, mas, de resto, Igor Tudo poderá apostar no melhor onze, incluindo o português Nuno Tavares.

