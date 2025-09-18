O Sporting recebe esta quinta-feira, a partir das 20h, o Kairat Almaty do Cazaquistão numa partida a contar para a primeira jornada da fase de liga da Champions.

Depois das lesões de última hora que marcaram o último jogo dos leões frente ao Famalicão, o regresso de Morita aos treinos na véspera do encontro frente aos cazaques foi a melhor notícia que Rui Borges pôde ter.

Pedro Gonçalves fez trabalho de ginásio, mas Rui Borges convocou na mesma o jogador de 27 anos. Rui Silva e Geny Catamo continuam em dúvida depois de terem falhado o duelo contra os famalicenses da última jornada do campeonato e ainda o último treino desta terça-feira.

Ousmane Diomande, que falhou os últimos quatro jogos, Daniel Bragança e Nuno Santos completam o lote de indisponíveis para a estreia na «prova milionária».

Onze provável do Kairat: Kalmurkaev, Alexander Mrynsky, Egor Sorokin, Alexander Martynovic, Luís Mata, Erkin Tapalov, Valery Gromyko, Ofri Arad, Ricardinho, Dastan Satpayev e Jorginho.

