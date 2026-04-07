A Figura: Maxi Araújo

Num duelo muito particular com Madueke, teve muito trabalho a defender e a atacar, ainda que tivesse participado na manobra ofensiva da equipa sempre que solicitado. A garra que lhe é característica entrou nas quatro linhas e esteve incansável no corredor esquerdo, de tal forma que apenas lhe faltou uma pinga de sorte para assinar um autêntico golaço logo aos sete minutos. A trave negou-lhe o 1-0. O segundo tempo trouxe mais do mesmo, com Madueke a obrigá-lo a um esforço adicional e ao cansaço que o impediu de acompanhar o adversário em certos momentos.

O Momento: Maxi atira à trave

Com apenas sete minutos jogados na primeira parte, o lance de maior perigo por parte do Sporting chegou e através do uruguaio. Na sequência de um passe de trivela sensacional de Diomande, a bola chegou aos pés de Maxi Araújo, que foi por ali fora e só viu a barra evitar um autêntico golaço em Alvalade.

Negativo: Viktor Gyökeres

O regresso a Alvalade começou com aplausos e uma receção calorosa, tal como Rui Borges tinha dito na antevisão ao encontro. Já no relvado, o sueco não teve grandes ocasiões para chegar com perigo à baliza de Rui Silva, estando quase sempre marcado por Diomande. Esteve envolvido na jogada que podia ter dado o 1-0 ao Arsenal, mas estava em posição irregular e o golo de Zubimendi não contou.

Outros destaques:

Morita

Face à ausência de Hjulmand, o japonês fez dupla com João Simões no meio-campo e esteve em evidência sobretudo na qualidade de passe, quer longo, quer mais curto. Dando maior liberdade a João Simões para subir no terreno, baixou algumas vezes para jogar no meio dos centrais e fazer girar o jogo do Sporting. No segundo tempo teve a companhia de Daniel Bragança, que entrou para o lugar de João Simões, mas as funções mantiveram-se inalteradas.

Trincão

Se no primeiro tempo esteve algo discreto e valeu apenas por alguma capacidade de saltar na pressão sobre os centrais do Arsenal, voltou para o segundo tempo com outra cara e a qualidade que lhe é reconhecida. Além de acrescentar na manobra ofensiva da equipa, deixou tudo o que tinha em campo e ainda ficou a poucos centímetros de ser feliz.

Noni Madueke

Talvez o melhor elemento do Arsenal em todo o primeiro tempo, rendeu Saka no lado direito do ataque e teve pela frente o «temível» Maxi Araújo. Por uma ou duas vezes conseguiu driblar o uruguaio e foi dele o pontapé de canto que quase se transformou em golo olímpico, não fosse a barra evitar o primeiro dos gunners. Voltou dos balneários com a mesma energia e capacidade para criar muitas dificuldades a Maxi, no principal duelo desta primeira mão.

Kai Havertz

Entrou no segundo tempo, rendendo o capitão Odegaard, e transformou-se num herói improvável, num lance que não podia ser mais dramático. Dentro da área, o avançado alemão não tremeu no frente a frente com Rui Silva e atirou rasteiro para o fundo da baliza, confirmando o triunfo do Arsenal em Alvalade e a vantagem na eliminatória.