A Figura: Maxi Araújo

Que diferença faz a este Sporting ter o uruguaio em campo. A atitude, o pulmão que parece nunca acabar e ainda a forma de estar no jogo, sem dar nenhuma bola por perdida. A exibição em Alvalade ficou coroada com o golo que confirmou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, já no prolongamento. Acabou por sair do jogo, muito desgastado, e com direito a vénias dos adeptos.

O Momento: penálti de Bjorkan aos 76 minutos

O Sporting precisava urgentemente de um golo para conseguir empatar a eliminatória. E o tento acabou por surgir na forma de uma grande penalidade. Bjorkan cortou a bola com o braço, o VAR confirmou e Suárez deu início à festa em Alvalade, que só terminaria no prolongamento.

OUTROS DESTAQUES

Luís Suárez

Não foi o jogo mais «bonito» do avançado colombiano. No entanto foi sempre o primeiro homem a defender. Pressionou, cortou, e recuperou várias bolas. No final, acabou por ser recompensado com um penálti, não vacilou, e igualou a eliminatória. Foi também um dos mais aplaudidos pelos quase 50 mil que marcaram presença no estádio.

Trincão

Depois de um encontro mais apagado na primeira mão na Noruega, o internacional português mostrou-se em grande nível no teatro de Alvalade. Foi de Trincão a primeira oportunidade de perigo do encontro, e terminou A nível defensivo esteve também irrepreensível, formando a primeira linha de pressão com Luís Suárez, foi também dele um corte incrível correndo quase o campo inteiro numa das poucas incursões do Bodo.

Hjulmand

O treinador do Bodo/Glimt bem avisou: o médio dinamarquês era a chave deste Sporting. Foi um verdadeiro travão de qualquer intenção de ataque do Bodo/Glimt, sempre com cortes providenciais, mas também sabendo resguardar a bola quando era preciso. Será uma baixa de peso para os quartos de final pois viu um cartão amarelo e falha o jogo da primeira mão.

Catamo

Irreverente como sempre, as arrancadas do moçambicano na direita trouxeram sempre perigo e entusiasmavam os adeptos leoninos. Terminou sem golos, mas foi de Catamo o passe que deu origem ao segundo tento dos leões, isolando Suárez antes do toque decisivo para Pedro Gonçalves.

Haikin

Numa equipa do Bodo/Glimt que, depois de bater o Sporting por 3-0 na primeira mão dos oitavos, se apresentou muito tímida em Alvalade, o guarda-redes russo Haikin acabou por ser a figura de destaque. Foi travando a maior parte das investidas dos leões na primeira parte, mostrando sempre segurança entre os postes, acabou por sofrer quatro golos, mas foram outras tantas as boas intervenções do guardião que já passou pelos juniores do Nacional.