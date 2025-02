A figura: Sehrou Guirassy

Avançado internacional pela Guiné-Conacri, nascido em França, foi a grande figura do encontro com um golo e uma assistência. Abriu caminho à vitória com um grande cabeceamento e assistiu desde o corredor direito com um grande cruzamento. Tem sido um dos avançados da moda no último par de anos e ficou explicado porquê.

O momento: primeiro golo do Borussia Dortmund

Alvalade ainda vibrava com a entrada de Viktor Gyokeres em campo. De certa forma, era como se os adeptos sportinguistas pensassem: 'agora é que começou o jogo'. No entanto, no minuto seguinte, os leões sofreram golo após uma boa hora de atuação. Cabeceamento de Guirassy silenciou Alvalade.

Outros destaques:

Karim Adeyemi: nem sequer na melhor forma, mas a diferença que faz um internacional alemão deste gabarito ficou explícito. Em duas ou três oportunidades de criar perigo, fê-lo. Rui Silva sofreu com ele… e não conseguiu parar o 3-0.

Francisco Trincão: transbordou confiança em Alvalade na primeira parte. Todos lhe reconhecem magia com a bola nos pés, mas o mesmo não se pode dizer no capítulo da regularidade. Trincão vem de um momento menos positivo e diante do Borussia parece ter reencontrado o arrojo. Pode ter faltado melhor sorte, mas Trincão arriscou.

Geovany Quenda: por falar em arrojo… o miúdo que ainda nem sequer atingiu a maioridade é superlativo no futebol do Sporting. Critério, imaginação, eficácia… Quenda é daqueles talentos que não ficam muito tempo em Portugal. Porém, na segunda parte, não deixa de ficar associado ao segundo golo na falha de pressão ao cruzamento.

João Simões: esforçado, dinâmico, mas por vezes ansioso demais. A energia deste médio formado em Alvalade contagiou as bancadas, mas o médio pecou na finalização, claramente por nervosismo.

Zeno Debast: se muitos questionavam a contratação de Debast enquanto defesa-central no início da temporada, o belga parece ter ganho um novo fôlego no meio-campo. Tem a responsabilidade tática de um defensor e a finesse de um futsalista. Importante a substituir Hjulmand neste jogo.