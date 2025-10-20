O Sporting treinou, na manhã desta segunda-feira em Alcochete, dando continuidade à preparação para o jogo frente ao Marselha, agendado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

A equipa orientada por Rui Borges regressa aos trabalhos na manhã de terça-feira, pelas 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, como é habitual nas vésperas dos encontros europeus.

Mais tarde, às 19h00, o treinador dos leões e um jogador vão fazer a antevisão ao encontro, numa conferência de imprensa marcada para o Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.

De recordar, o Sporting está no 14.º lugar da fase de liga da Champions, com três pontos conquistados após a vitória frente ao Kairat Almaty (4-1) e a derrota frente ao Nápoles (2-1).