A Figura: Alisson, o herói improvável

Saltou do banco nos últimos minutos do segundo tempo, quando Rui Borges decidiu arriscar ao máximo para ir buscar os três pontos. Num lance que até motivou protestos das bancadas, por um possível penálti, acabou por resultar em golo e numa explosão de alegria por todo o estádio. Um herói improvável, mas que começa a ganhar espaço nos momentos decisivos, com autoridade e muito crer.

O Momento: Emerson expulso por simulação

Praticamente em cima do intervalo, o lateral italo-brasileiro caiu dentro da área dos leões e o árbitro começou por apontar para a marca dos onze metros. Ora, o VAR chamou o juiz do encontro a rever as imagens no monitor e a decisão foi bem diferente. Além de considerar simulação, exibiu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho ao jogador, que deixou o Marselha reduzido a dez elementos para os segundos 45 minutos.

Outros destaques:

Luis Suárez

Mais uma vez foi o elemento em grande destaque na formação leonina durante os primeiros 45 minutos. A pressão incansável sobre os adversários valeu-lhe um lance de um para um com Rulli, mas acabou por não ser feliz no momento da finalização. Esteve sempre disponível para combinações e toques curtos na bola, bem ao seu estilo.

Geny Catamo

Entrou a meio do segundo tempo e teve um papel preponderante no rumo do encontro. Num raro momento de distração da defensiva do Marselha, o internacional moçambicano recebeu a bola para o pé esquerdo e atirou para o fundo da baliza, levando à loucura os milhares de adeptos presentes nas bancadas.

Igor Paixão

Não é que os jogadores do Sporting não estivessem avisados para o perigo que representava o avançado brasileiro e ex-Feyenoord, mas a verdade é que pouco ou nada conseguiram fazer à passagem do minuto 14. No um para um com Fresneda fletiu para dentro e rematou em arco, completamente fora do alcance de Rui Silva. O segundo tempo foi mais apagado, muito por culpa da inferioridade numérica do Marselha.

Mason Greenwood

A par de Igor Paixão, o avançado inglês foi um dos mais esclarecidos no conjunto francês, que dominou o encontro durante toda a primeira parte. Muito forte e inteligente no setor mais avançado do terreno, Greenwood dispôs de algumas ocasiões de perigo e obrigou mesmo Rui Silva a ir ao relvado evitar o que seria o 2-0 para os visitantes. Saiu ao intervalo e para o seu lugar entrou O’Riley.