Sebastian Coates, capitão do Sporting, em declarações à Eleven, depois de ter sido o melhor em campo, na vitória dos Leões sobre o Besiktas, em Istambul, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

[Melhor em campo?]

- Mais uma noite de Sporting. Fizemos um jogo de equipa, estamos todos de parabéns. Foi um jogo complicado, bastante complicado, mas conseguimos a vitória que era o que queríamos.

[Marcou dois golos em lances quase iguais]

- Sim, é trabalho do mister, do Carlos, do Adélio, do Manuel. Trabalhamos sempre da mesma maneira, por vezes sai, outras não, mas conseguimos a vitória que era o que procurávamos.

[O treinador tinha dito que era preciso melhorar a defesa e o ataque, foi isso que aconteceu?]

- Acho que ainda podemos fazer melhor, na defesa e no ataque também. Tivemos muitas oportunidades e não conseguimos fazer mais, mas é uma vitória para toda a equipa.