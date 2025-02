Sporting e Borussia Dortmund medem forças a partir das 20h, no Estádio José Alvalade, e a formação germânica aproveitou para fazer uma brincadeira no balneário, com Cristiano Ronaldo em destaque.

Através das redes sociais, o Dortmund partilhou uma fotografia do interior do balneário, onde surgem as fotografias de CR7 e Luís Figo, juntamente com a seguinte descrição: «ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo está no balneário do Dortmund».