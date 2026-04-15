Daniel Bragança, jogador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o empate 0-0 frente ao Arsenal, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e que ditou a eliminação dos leões da prova.

Resultado amargo

«Acabamos por sair com um sabor amargo. Depois do jogo que fizemos, acho que podíamos ter marcado e relançado a eliminatória. Eles também, em alguns momentos, podiam ter feito o golo. Mas acho que nós merecíamos ter feito o golo primeiro e relançar a eliminatória. Não aconteceu. Eles também têm um grande guarda-redes, que às vezes faz parecer a baliza mais pequena, há que salientar isso. E acabamos por perder 1-0 e sair desta forma. Mas há que salientar o excelente percurso que fizemos até aqui.»

Golo sofrido em Alvalade

«Sim, acaba por ser uma aprendizagem. Nesse lance, eu acabo por ficar ligado também ao lance. Acabo por saltar mais cedo do que devia, um bocadinho mais aberto. O Ousmane [Diomande] estava livre e o [Maxi] Araújo estava a marcar o Viktor [Gyökeres], foi ali uma falha coletiva. Acaba por acontecer e sabemos que o menor erro nesta competição acaba por ser fatal. E depois, a verdade é que nós não conseguimos marcar. Eu acho que também passa muito por aí, porque tivemos bastantes ocasiões, tanto cá como, principalmente, lá, e não conseguimos marcar. Não sei o que explicar quanto a isso; quer dizer, já disse: o guarda-redes é muito bom e é o que é.»

Sporting foi «tão grande como os maiores da Europa»?

«Eu acho que sim. Este ano mostrámos que conseguimos bater-nos contra os maiores da Europa, ficou provado. Há que estar orgulhosos daquilo que fizemos até aqui e agora acabou para nós. Agora há que focar no que falta, que é o campeonato e a Taça de Portugal.»