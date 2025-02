Daniel Bragança sofreu recentemente uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e juntou-se à lista de indisponíveis na equipa do Sporting.

Na antevisão ao jogo com o Dortmund, Conrad Harder referiu que a equipa vai dar tudo pelo companheiro de equipa e tentar reverter a desvantagem de três golos que traz para a segunda mão, no Signal Iduna Park, frente ao Dortmund.

«O jogo vai ser muito difícil, sabemos que estamos com uma desvantagem de três golos e a jogar fora de casa, mas faremos de tudo para ganhar. O clube e os adeptos exigem que entreguemos tudo e além disso, o Daniel Bragança sofreu uma lesão grave recentemente e queremos dar tudo por ele», referiu.