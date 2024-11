A goleada do Sporting ao Manchester City por 4-1, na 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, faz já as manchetes de vários órgãos de comunicação social em Inglaterra, mas tem também eco um pouco por toda a Europa do futebol. De Espanha até Itália, passando por França.

Um hat-trick de Viktor Gyökeres e um golo de Maxi Araújo permitiram aos leões dar a volta ao Manchester City, que se tinha adiantado no marcador com um golo de Phil Foden.

Veja o que se já se escreve em Inglaterra, nas primeiras horas depois da épica vitória do Sporting ante o Manchester City de Pep Guardiola.

Sky Sports

«Sporting de Amorim reage e inflige derrota impressionante ao Manchester City. A equipa do novo treinador do Man United, Ruben Amorim, recupera para uma goleada na Liga dos Campeões. Ruben Amorim causa uma impressão perfeita nos fãs do Man United, ao derrotar os seus rivais locais. Erling Haaland perdeu a batalha dos avançados, falhando um penálti, enquanto Gyökeres marcou um hat-trick. Numa noite em que a pressão pré-jogo estava sobre a equipa da casa e o seu treinador, o City saiu com perguntas por fazer a si, sofrendo sua terceira derrota consecutiva, após derrotas para Tottenham e Bournemouth.»

BBC

«O novo técnico do Manchester United, Ruben Amorim, guardou uma das suas maiores vitórias no Sporting para seu último jogo em casa, condenando o Manchester City à terceira derrota consecutiva. Foi a derrota mais pesada do City desde setembro de 2020 e apenas a segunda vez na sua passagem repleta de troféus pelo City que Pep Guardiola foi derrotado em três jogos consecutivos na mesma época. O astro escandinavo do Sporting, Viktor Gyökeres, causou grande parte dos danos com um excelente hat-trick. Quanto a Amorim, ele brincou na segunda-feira que uma vitória poderia fazer com que os fãs do United começassem a compará-lo a Sir Alex Ferguson. Pode ser um exagero. Mas não poderia haver uma maneira melhor de colocar uma quantia enorme de crédito no banco.»

The Times

«Os fãs do United já sonham depois de o Sporting de Amorim rasgar o City em pedaços. O tom triunfante na voz do locutor do estádio ficou claro para todos quando ele pediu aos adeptos da casa o resultado. “Sporting?”, gritou ele. “Quatro”, veio a resposta. “City?”, perguntou ele. “Um!”, responderam eles. A primeira derrota do Manchester City na Liga dos Campeões desde maio de 2022 não foi anunciada apenas pelos encantados torcedores da casa neste estádio atmosférico.»

The Guardian

«Amorim lidera a goleada do Sporting ante um City caótico, com Gyökeres a marcar três. Há dois anos, o Sporting de Ruben Amorim foi massacrado por 5-0 numa grande demonstração do City. Este último jogo em casa do novo técnico do Manchester United terminou com ele a tornar-se, para setores dos fiéis dos red devils, pelo menos, o "novo Ferguson", como ele profetizou que aconteceria caso o seu rival da cidade fosse derrotado.»

Daily Mail

A surpreendente vitória do Sporting sobre o Man City por 4-1 só vai reacender as esperanças do United de que Ruben Amorim possa livrá-los do purgatório pós-Fergie [Ferguson], enquanto os problemas de Pep continuam.»