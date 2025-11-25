Carlos Forbs, jogador do Club Brugge, fez esta terça-feira a antevisão do jogo frente ao Sporting, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Champions. O internacional português viu com bons olhos o regresso a Lisboa e a um clube que representou na formação.

Regresso a Lisboa

«É um jogo importante, por isso estou entusiasmado. O meu regresso a Lisboa? É voltar a casa, por isso será especial».

Exibição contra o Barcelona

«Se o meu empresário já recebeu telefonemas depois do meu jogo contra o Barcelona? Têm de lhe perguntar a ele».

Estreia por Portugal

«Ter podido usar o número 7 do Ronaldo pela seleção de Portugal? A minha estreia foi um momento bonito para mim e para a minha família. Foi um momento que nunca vou esquecer».