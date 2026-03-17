Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da goleada ao Bodo/Glimt (5-0) que abriu caminho para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Um grande jogo com duas assistências do Trincão

«Isso hoje não interessa, interessa é a vitória da equipa, tivemos a intensidade e a energia certa, fizemos aquilo que não fizemos lá. Tivemos outra energia, outra felicidade e fizemos um jogo histórico.»

O Sporting foi extraordinário esta noite

«Sim, acreditámos desde o primeiro minuto, o míster também nos fez acreditar, toda a gente acreditava, os adeptos também fizeram-nos sentir essa energia e durante o jogo e, à medida que o tempo foi passando, percebemos que eramos capazes e levamos isso até ao fim. Conseguimos algo histórico.»

Sporting ainda desperdiçou algumas oportunidades, como olha para esta exibição?

«Acho que foi o acerto da pressão, fomos mais intensos, tivemos outra energia. Também acho que foi uma questão de crença, tivemos o aviso da Noruega, sabíamos que era difícil. O Bodo vinha de cinco vitórias seguidas na Champions, sabíamos que era difícil, mas levámos o jogo de outra forma e conseguimos fazer este jogo.»

É uma noite que vai ficar na história?

«Agora é aproveitar que vem aí um jogo muito exigente. É a aproveitar com a família e com os meus amigos e descansar. Que os adeptos também desfrutem que eles também merecem.»

Até onde vai o sonho?

«Agora é descansar, vamos ter um jogo importante na Liga, vamos ter as seleções. Vamos pensar no próximo jogo e depois pensar mais para à frente.»