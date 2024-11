Gonçalo Inácio, central do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da pesada derrota, em casa, diante do Arsenal (1-5), em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões:

Noite difícil?

- Foi uma derrota pesada. Sofremos um golo logo no início, eles entraram com tudo no jogo. Acabámos por fazer um golo a abrir a segunda parte, estávamos por cima do jogo, mas eles acabaram por fazer um golo de penálti e conseguiram ganhar outra vez confiança e igualar o jogo.

Sporting voltou melhor na segunda parte, tal como tinha acontecido com o Manchester City. O que mudaram ao intervalo?

- O míster deu-nos algumas indicações, para melhorarmos nas bolas entrelinhas, mas foi a força do grupo que nos deu motivação para continuar.

Uma derrota pesada sob o comando de João Pereira, o que é preciso corrigir?

- Há jogos e jogos. Acabamos por sofrer uma derrota pesada, agora é focar-nos no próximo jogo e tentar a vitória.