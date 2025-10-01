Liga Campeões
Há 40 min
Gonçalo Inácio: «Lutámos até ao fim, foi muito injusto»
Defesa do Sporting lamenta desfecho do jogo frente ao Nápoles
RAS
Defesa do Sporting lamenta desfecho do jogo frente ao Nápoles
RAS
Gonçalo Inácio, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a derrota em Nápoles, por 2-1, para a Liga dos Campeões:
Uma questão de pormenor
«Acabou por ser injusto para nós. Lutámos até ao fim e queríamos mais do que isto. Foi muito injusto».
Equipa sai de cabeça levantada
«Lutámos até ao fim, infelizmente não conseguimos a vitória. Agora, o foco está no próximo jogo. Pensamos jogo a jogo, em tentar ganhá-los todos. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos lutar por isso».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS