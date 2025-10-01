Gonçalo Inácio, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a derrota em Nápoles, por 2-1, para a Liga dos Campeões:

Uma questão de pormenor

«Acabou por ser injusto para nós. Lutámos até ao fim e queríamos mais do que isto. Foi muito injusto».

Equipa sai de cabeça levantada

«Lutámos até ao fim, infelizmente não conseguimos a vitória. Agora, o foco está no próximo jogo. Pensamos jogo a jogo, em tentar ganhá-los todos. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos lutar por isso».

