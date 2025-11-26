Nordin Jackers teve de ser transportado para o hospital, como medida de prevenção, após o choque violento que teve com Salvador Blopa, já nos segundos finais do jogo entre Sporting e Club Brugge.

A informação foi avançada pelo próprio técnico dos belgas, Nicky Haynen, que revelou o estado de saúde do jogador, já que este não terá respondido «da melhor forma» ao incidente. Blopa acabou por pedir desculpas ao adversário, que irá agora ser avaliado mais ao detalhe com uma série de exames médicos.

«Houve um contacto entre ele e o avançado, foi um impacto forte no peito. Não respondeu da melhor forma ao início, mas sentiu-se tonto e foi de ambulância para o hospital para fazer testes e ter a certeza de que nada está mal», afirmou o técnico.