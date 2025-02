Viktor Gyökeres e Francisco Trincão são as grandes ausências na convocatória de Rui Borges para o jogo com o Dortmund, desta quarta-feira, mas o técnico garante que os 11 jogadores que forem titulares vão dar uma resposta e «dignificar» o clube.

Na antevisão ao encontro que se realiza no Signal Iduna Park, o técnico dos leões admitiu que é «impossível» não fazer uma gestão no plantel, tendo em conta as baixas que já existem e o encontro com o AVS, em que Hjulmand e Diomande não poderão dar o contributo devido a castigo.

«Não estou a atirar a toalha ao chão. Prioridade é tudo, temos tido algumas lesões que me têm dificultado as decisões enquanto treinador. A ausência de ambos é apenas e só gestão, vamos ter um jogo muito importante para o campeonato no domingo, onde temos mais baixas, como o Hjulmand e o Diomande. É impossível não fazer gestão neste momento, o Viktor tem vindo a ganhar o ritmo de jogo e o Trincão está numa fase de muita fadiga. As soluções não são muitas. Independentemente do resultado em Lisboa, tínhamos de ter essa gestão neste jogo. Vamos entrar com 11 jogadores e eles vão tentar fazer o melhor que sabem e dignificar o grande clube que representamos», afirmou.