Morten Hjulmand, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting frente ao Marselha, por 2-1:

Grande noite para o Sporting

«Uma noite muito boa, conquistar três pontos contra um adversário forte como o Marselha, especialmente com uma vitória. Foi onze contra onze, vimos também a qualidade que eles têm, inclusive no golo. Por isso, ganhar hoje foi importante para nós».

Energia dos jogadores que vieram do banco

«Acho que também mostrámos uma boa atitude na primeira parte e estávamos bem preparados taticamente. Sofrer um golo em transição, um golo muito bem conseguido, pode acontecer contra adversários deste nível. Mas a energia com que os jogadores que vieram do banco entraram na segunda parte ajudou-nos e empurrou-nos para a vitória».

Sporting com seis pontos na Champions

«Neste momento não tiro conclusões com os seis pontos, porque ainda há muitos jogos por jogar. Acho que ainda precisamos de mais pontos para passar à próxima fase, e esse é o nosso objetivo».