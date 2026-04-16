Morten Hjulmand considera que o jogo da segunda mão, entre Arsenal e Sporting, foi «aborrecido» para os adeptos.

Em declarações à CBS Sports, o capitão dos leões lamentou a «pouca intensidade» durante os 90 minutos e garantiu que essa não é a forma que o Sporting se gosta de apresentar em campo. Recorde-se que 1-0 foi o agregado nas duas mãos.

«Foi um jogo equilibrado, o impacto do primeiro jogo, que perdemos, tornou a tarefa mais difícil fora de casa. Sobretudo porque nós não perdemos muitas vezes em casa e sabíamos que ia ser difícil aqui, no Emirates. Mas ainda assim foi um jogo com pouca intensidade, sem ritmo, sem golos e aborrecido», começa por referir, antes da jornalista insistir que a ela não lhe pareceu aborrecido.

«Acho que houve muitas paragens durante o jogo e não conseguimos imprimir o ritmo que queríamos. Se eu fosse um adepto que estivesse a ver o jogo de fora, tinha achado que foi um pouco aborrecido. Um 0-0 na segunda mão, uma vitória só por 1-0 na primeira, não é esta a forma que o Sporting se quer apresentar. Queremos marcar golos, criar oportunidades e não o fizemos», acrescenta.

«Durante o jogo senti que houve muitas paragens, sobretudo durante as bolas paradas. Isso tirou muito tempo ao jogo e quebrou o ritmo. Não entrámos no ritmo que queríamos, sobretudo durante a primeira parte. Criámos várias ocasiões de golo, para fazer o 1-0. Mas ainda não assim não criámos as suficientes para marcar golos.»

Assista aqui às declarações de Hjulmand: