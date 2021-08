Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, garante que os campeões nacionais encaram o Grupo C da Champions League com confiança. Os leões vão defrontar os alemães do Borussia Dortmund, os neerlandeses do Ajax e os turcos do Besiktas.



«É uma reação de confiança, como calculo que seja de todas as equipas. Não havia equipas melhores ou piores para qualquer equipa que estivesse neste sorteio. É uma competição extremamente bonita para se jogar. Estamos confiantes no nosso valor, jogo a jogo e logo veremos o que acontece», referiu o responsável, em reproduzidas pela Sporting TV.

Para Hugo Viana, «as três equipas são excelentes», com os campeões da Turquia e dos Países Baixos e o Borussia Dortmund, que «tem uma extrema experiência nesta competição».

«É como disse, é jogo a jogo, trabalhar ao máximo, estar confiante e dar o máximo pelo nosso clube. E acredito que todos os jogadores da nossa equipa o farão, como fizeram o ano passado. O espírito é de confiança, mas acima de tudo de muita responsabilidade, por isso, como o nosso treinador diz, e bem, é jogo a jogo», concluiu Hugo Viana.