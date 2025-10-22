Maxi Araújo, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting frente ao Marselha, por 2-1:

Parabéns para os que entraram

«Acho que foi um grande jogo de toda a equipa. Lutámos até ao fim, e isso refletiu-se no resultado. Quero dar os parabéns aos que entraram, porque foram eles que decidiram o jogo. Acho que isso é o Sporting: lutar até ao fim, junto com os adeptos, e dar tudo por esta camisola».

Na segunda parte fizemos aquilo que Rui Borges nos pediu

«Fizemos aquilo que o mister nos pediu — aquilo que ele nos pede sempre: pressão após perda da bola. Como eles tinham menos um jogador, sabíamos que tínhamos de ter paciência, e sabíamos também que o golo ia acabar por chegar. E chegou quando tinha de chegar, porque procurámos isso. Eles passaram a jogar mais no contra-ataque, por estarem com menos um, mas acho que desde o início da segunda parte entrámos com vontade de ganhar, lutámos até ao fim e conseguimos alcançar o objetivo».

Dou sempre o máximo todos os jogos

«Sim, sem dúvida. Dou sempre o máximo, porque treino ao máximo. Joga-se como se treina. Eu, por mim, vou sempre dar tudo, porque sou assim — sou um jogador que gosta de deixar tudo em campo pelo clube. É bom quando esse esforço é reconhecido, porque trabalhamos muito para isto. Acho que hoje, tanto eu como a equipa, fizemos um grande jogo e deixámos tudo até ao fim».

O que significa vestir a camisola do Sporting

«Para mim é um orgulho, um grande orgulho, porque desde que cheguei fui muito bem recebido — tanto pelos colegas como pelo clube. A verdade é que cheguei a um clube enorme. Este clube exige sempre ganhar, exige dar tudo em cada jogo. E acho que, desde que cá estou, tenho feito isso, e vou continuar a fazê-lo até ao dia em que deixar de estar aqui».