Declarações do treinador do Sporting, João Pereira, à SportTV5, após a derrota por 2-1 ante o Club Brugge, em jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Contestação:] «Depois de quatro derrotas, o próximo passo é melhorar, claro que a contestação vai aumentar, há muito tempo que o Sporting não passava por uma fase destas, depois de vir de uma excelente fase. Sabia para o que vinha, sou o primeiro a dar a cara, se isto está a acontecer, o primeiro responsável sou eu.»

[Possível penálti para o Sporting:] «Não comento arbitragem. Não sou eu que vou dizer que é penálti, ainda não vi o lance.»

[Jogo:] «Entrámos fortes, entrámos bem no jogo, a controlar o jogo, chegámos à vantagem. Quando o jogo estava controlado, sofremos um golo, infelizmente um ressalto num jogador nosso e trai o guarda-redes. Fomos à procura, acho que durante o jogo fomos a equipa que mais controlou o jogo e, no final, acontece isto. Temos sofrido golos que não estamos à espera, às vezes abala um bocadinho a equipa, depois de uma boa entrada no jogo, jogadores confiantes, a fazer o que foi pedido e, depois, a verdade é que foi mais uma derrota.»

[Quebra ofensiva:] «Entrámos, fizemos golo, se não sofremos aquele golo, é normal as equipas abrirem-se um pouco mais e nós conseguirmos marcar. O Brugge esteve quase sempre em espera, em bloco baixo e tem acontecido isso. Antes o Sporting não sofria golo, as equipas tinham de ir em busca do golo e procurar e abriam-se mais. Agora, temos sofrido golo mais cedo, as equipas aproveitam para fechar e tentar explorar o contra-ataque, o que nos dá menos espaço e profundidade e menos oportunidades de golo.»

[Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma:] «O futebol é isto, o Inácio teve uma pequena dor no aquecimento, não quisemos forçar, já temos alguns lesionados. Não queremos aumentar as lesões. O Quaresma estava a fazer um excelente jogo, teve aquele lance e sai lesionado, mais uma baixa, mas vamos continuar. Destacar o jogo do Simões, primeira vez a titular, num jogo de Champions, cumpriu, jogou bem e é as coisas positivas.»