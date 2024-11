Com quase um mês de trabalho na equipa principal do Sporting, João Pereira foi um dos temas da conferência de imprensa de Francisco Trincão, esta segunda-feira, no Estádio José Alvalade.

Em declarações aos jornalistas, o avançado leonino abordou as diferenças entre o atual técnico e Ruben Amorim, sendo que o destaque vai apenas para «algumas nuances», já que até os horários de ambos são idênticos.

«É bastante parecido, o mister tem as mesmas ideias, muda apenas algumas nuances, até os horários têm sido os mesmos e só espero que tudo corra bem. São duas pessoas diferentes, a comunicação é boa, é muito brincalhão, tem sido fácil para todos os jogadores», começou por referir.

Quanto à saída de Amorim e uma eventual vontade de mostrar que a equipa consegue manter a série de bons resultados sem o atual técnico do Man. United, Trincão garante que os jogadores «não têm de provar nada a ninguém».

«É um bocado o trabalho de todos, ficamos felizes pelo nosso trabalho ser reconhecido, mas se a época acabar bem vai ser pelo trabalho de todos juntos, tanto de Amorim como de João Pereira. Não temos de provar nada a ninguém, temos só de dar o nosso melhor e no fim estarmos felizes pelo que fizemos», afirmou.