Liga dos Campeões: árbitro alemão nomeado para o Sporting-Club Brugge
Tobias Stieler irá dirigir partida da quinta jornada da Liga dos Campeões
Tobias Stieler irá dirigir partida da quinta jornada da Liga dos Campeões
A UEFA nomeou o árbitro Tobias Stieler para dirigir a partida entre o Sporting e o Club Brugge, da quinta jornada da Liga dos Campeões.
O alemão vai estar acompanhado por Lasse Koslowski e Mark Borsch. O quarto árbitro será Martin Petersen e no VAR estará Benjamin Brand, assistido por Daniele Chiffi.
A partida entre os leões e os belgas está marcada para esta quarta-feira, pelas 20h. O Maisfutebol estará a acompanhar tudo AO MINUTO.
De referir que este árbitro já apitou a partida entre o Celtic e o Sp. Braga (2-0 para os minhotos), da segunda jornada da fase liga da Liga Europa.
