O Sporting recebe esta quarta-feira os belgas do Club Brugge na quinta jornada da fase de liga da Champions.

Os leões vêm de um triunfo confortável por 3-0 frente ao Marinhense, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, e agora na prova milionária Rui Borges deve fazer algumas alterações em relação ao último onze, fazendo regressar alguns titulares.

João Simões já treinou esta terça-feira totalmente integrado e é possível que volte para o «miolo», como já tem sido opção na Liga dos Campeões.

Os leões somam sete pontos nesta edição da Champions e estão no 14.º lugar, já os belgas têm quatro, no 26.º posto. O Sporting-Club Brugge tem início às 20h, no Estádio de Alvalade, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

ONZE PROVÁVEL DO CLUB BRUGGE: Jackers, Siquet, Ordonez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Forbs, Vanaken, Tzolis e Tresoldi.