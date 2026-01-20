Luís Enrique, treinador do PSG, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota por 2-1 frente ao Sporting, a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions.

Trinfo do Sporting fácil de explicar

É muito fácil de explicar. Fizemos o melhor jogo da época fora de casa. Fomos infinitamente superiores ao rival, que merecemos ganhar, mas o futebol é caprichoso.

Surpreendido por este Sporting?

«Já sabíamos da qualidade ofensiva e defensiva do adversário, mas repito: só houve uma equipa em campo. Fomos muito superiores ao rival, frente a um grande rival. Não os deixámos jogar, não conseguiram atacar, dominámos o jogo completamente. Merecíamos ganhar este jogo, mas o futebol é caprichoso, injusto e premeia quem marca mais golos. O Sporting marcou dois, nós um um. Temos de melhorar nesse aspeto, mas repito, estou contente pela minha equipa, é esta a forma de competir fora na Europa, mas o futebol dá estas surpresas.»