Luis Suárez, autor do golo do Sporting na derrota por 2-1 em Nápoles, para a Liga dos Campeões, analisa o jogo na flash interview da Sport TV:

Injustiça do resultado

«O trabalho feito pela equipa foi muito bom. Ficamos com este sabor amargo, que este desporto também tem. Sentimos que tínhamos os três pontos à nossa mercê, tivemos oportunidades para consegui-los, mas escapou-nos nos últimos minutos. Temos de estar orgulhosos pelo trabalho que fizemos hoje».

Frieza na hora de bater o penálti

«Sabíamos que ia ser um jogo muito atrativo, com um ambiente espetacular. Sabemos o que é jogar a Champions neste estádio. O penálti? Estive muito tranquilo até o bater. Estava preparado, trabalhámos a vida a toda para estar nestes momentos importantes. Quando marcámos, sentimos que podíamos conseguir um bom resultado. Crescemos, jogámos olhos nos olhos, mas há que aprender com os pequenos detalhes».

Força renovada apesar da derrota?

«Isto deixa-nos com um sabor amargo, mas orgulhosos pelo trabalho que fizemos. Fizemos um jogo muito maduro, bom, e estivemos perto de alcançar uma grande vitória. Esta equipa está preparada para conseguir coisas importantes. Temos de pensar agora no Braga, vai ser um jogo muito complicado, mas com os nossos adeptos vamos superá-lo».

