Ricardo Mangas, em declarações na zona mista, após a vitória do Bayern Munique sobre o Sporting por 3-1, na sexta jornada da fase de liga da Champions:

Análise à derrota com o Bayern Munique

«Lutámos e muito. Defendemos o emblema ao máximo, demos uma boa réplica daquilo que somos, bicampeões nacionais. Jogámos contra uma grande equipa e acabou por cair para o lado deles. Temos as nossas forças e demonstrámos que somos uma grande equipa da Europa. Um grande jogo. O Bayern Munique foi superior.»

Apuramento para o play-off da Champions

«Não sou muito bom a fazer contas, mas estamos confiantes de que vamos atingir o play-off. Acho que não ficamos a dever nada, defendemos o emblema do Sporting o máximo que conseguimos e há que valorizar essa parte. Temos de nos focar no próximo jogo, esse é que é o mais importante.»

