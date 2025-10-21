Rui Borges, treinador do Sporting, fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Marselha, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões. O técnico dos leões realçou o bom momento da equipa gaulesa, mas rejeitou comparações entre o Marselha e o FC Porto, de dois treinadores italianos.

«Marselha? Queremos defrontar as equipas quando estão nas melhores fases»

«Tem de nos motivar a nós: treinadores, jogadores, de alguma forma, se queremos estar nesta competição, queremos defrontar os melhores, e os melhores queremos defrontá-los quando estão nas melhores fases. Independentemente das dificuldades que nos irão causar, com toda a certeza, respeitar quem está daquele lado, mesmo na fase do sorteio, como tu disseste, nós respeitamos a qualidade do seu treinador, que muita gente fala, e que nós treinadores, eu inclusive, vamos aprendendo e vamos vendo muitas coisas também para adaptar aquilo que é a nossa ideia, aquilo que é a nossa postura».

«Para mim, bons jogadores, estão numa fase boa da época, é certo, têm primeiros classificados, com o melhor ataque, melhor defesa do campeonato, a equipa que tem, penso que a segunda percentagem com mais posse de bola, é a equipa com maior porcentagem de passe acertado, tem 80 por cento de passe acertado, percebe-se bem a qualidade de estar daquele lado, é uma equipa que gosta de ter bola, mas depois, nos momentos certos, é uma equipa muito vertical, muito veloz no último terço, e com muita capacidade para fazer golo».

Marselha de De Zerbi vs FC Porto de Farioli

«Acho que o De Zerbi é inspiração para todos, até para nós treinadores. Percebe-se que o FC Porto tem traços do De Zerbi. Agora acho que o Marselha tem muito mais variabilidade no seu jogo. É uma equipa que se calhar consegue ter mais posse, de outra forma, diferente da do FC Porto, muito sinceramente. Vêem-se pequenos traços e percebe-se o porquê de dizer que é uma inspiração para o mister Farioli. Agora será um jogo totalmente diferente, apesar de haver traços. Os jogadores, individual e coletivamente, dão outras coisas à equipa».

Fator casa decisivo?

«Acredito que em parte sim, porque nestes jogos não há favorito, são grandes equipas, tanto o jogo em casa como fora, como são sempre duas grandes equipas, não há esse favoritismo. Agora, claro que depois no fim nós olhamos sempre para os jogos em casa, de alguma forma, talvez porque jogámos em nossa casa, temos os nossos adeptos, e aquela forcinha extra que será sempre essa parte do adepto que nos leva a ultrapassar de melhor maneira e que nos dê mais força para ultrapassar aquilo que é a qualidade do adversário, neste caso o Marselha. Por isso, acho que em casa nos sentimos mais fortes nesse sentido, e isto é muito importante para o jogo, porque depois todos os jogos têm a sua história, têm o seu contexto, e nós vamos disputar todos para ganhar, como é óbvio».