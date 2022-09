Nuno Santos foi o jogador do Sporting que acompanhou Amorim na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Eintracht Frankfurt, da primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Curiosamente, o técnico foi questionado acerca de quem seria titular esta quarta-feira, na Alemanha, se o esquerdino português ou Matheus Reis.



«Não vou estar a dizer», disparou, em conferência de imprensa antes de explicar a diferença de características entre os dois jogadores.



«O Nuno é mais extremo enquanto o Matheus é um lateral. Não quer dizer que com um se defenda melhor e com outro pior. Às vezes queremos construir com o lateral mais baixo e aí entra mais o Matheus, outras vezes queremos ter um extremo e construir mais com o médio e aí entra o Nuno. Também temos em consideração o tipo de centrais que temos para a bola parada porque perdemos jogadores importantes. Queremos sempre atacar e jogar da mesma maneira. O Nuno é extremo e tem alguma dificuldade em voltar porque está sempre muito esticado e nunca fez carreira ali. Tem tido um crescimento incrível e está a melhorar a olhos vistos diariamente. Depende das características dos jogadores e do que se adequa mais a cada jogo», justificou ainda.



Esta quarta-feira, às 17h45, saberemos se joga Matheus Reis ou Nuno Santos ou quiçá, ambos. A essa hora, Eintracht Frankfurt e Sporting vão entrar em campo numa partida referente à primeira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.