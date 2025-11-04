Maxi Araújo, jogador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente à Juventus, por 1-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao resultado

«Sem dúvida. Como sabemos, é um estádio muito difícil. Creio que viemos atrás do resultado e o empate foi positivo. O importante era somar pontos.»

A força dos adeptos presentes em Turim

«Sempre até ao fim. Impressionante! Sempre a cantar e a apoiarem até ao fim do jogo.»

Golo e logo a seguir bola na trave de Trincão. A história ter sido diferente?

«Sim. Se essa bola entrasse, a partida seria totalmente diferente. Desta vez não tivemos essa sorte, mas o jogo foi muito equilibrado e por isso acabou empatado.»

A importância de representar o Sporting

«Com esta camisola temos de jogar até ao fim em todas as competições. Temos de lutar até ao final. Agora temos de pensar na Liga».