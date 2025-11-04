Liga Campeões
Há 1h e 16min
Maxi Araújo: «O importante era somar pontos»
Autor do golo do Sporting em Turim, o lateral abordou o empate frente à Juventus
TB
Autor do golo do Sporting em Turim, o lateral abordou o empate frente à Juventus
TB
Maxi Araújo, jogador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente à Juventus, por 1-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões:
Análise ao resultado
«Sem dúvida. Como sabemos, é um estádio muito difícil. Creio que viemos atrás do resultado e o empate foi positivo. O importante era somar pontos.»
A força dos adeptos presentes em Turim
«Sempre até ao fim. Impressionante! Sempre a cantar e a apoiarem até ao fim do jogo.»
Golo e logo a seguir bola na trave de Trincão. A história ter sido diferente?
«Sim. Se essa bola entrasse, a partida seria totalmente diferente. Desta vez não tivemos essa sorte, mas o jogo foi muito equilibrado e por isso acabou empatado.»
A importância de representar o Sporting
«Com esta camisola temos de jogar até ao fim em todas as competições. Temos de lutar até ao final. Agora temos de pensar na Liga».
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS